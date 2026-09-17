बरवाला स्थित भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में विश्वकर्मा पूजन

{"_id":"6aaae55d3ecffe98be06b473","slug":"video-villagers-on-hunger-strike-demanding-road-construction-assurance-given-that-work-will-begin-within-a-month-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल, एक माह में काम शुरू कराने का आश्वासन;video","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}