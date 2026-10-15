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पलवल: जनौली में लगा उत्थान योजना शिविर, सैकड़ों नागरिकों को मिली जानकारी
पलवल में सेवा संकल्प अभियान के तहत बृहस्पतिवार को गांव जनौली में सेवा सेतु कैंप एवं मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत शिविर लगाया गया। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर के मार्गदर्शन में आयोजित कैंप में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर सैकड़ों नागरिकों को सरकारी योजनाओं और विभागीय सेवाओं की जानकारी दी।
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