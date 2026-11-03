{"_id":"6aea0a28dbe3d5eff50edae9","slug":"video-police-crackdown-on-traffic-rule-violators-in-palwal-645-vehicles-without-number-plates-issued-challans-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पलवल में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 645 बिना नंबर प्लेट वाहनों के चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पलवल में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 645 बिना नंबर प्लेट वाहनों के चालान

विकास कुमार

Updated Tue, 03 Nov 2026 09:52 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 09:52 PM IST







Link Copied



पलवल में यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। अक्टूबर महीने में जिलेभर में की गई कार्रवाई के दौरान बिना नंबर प्लेट के चल रहे 645 वाहनों के चालान किए गए, जबकि बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और दोषपूर्ण नंबर प्लेट वाले 542 वाहनों पर कार्रवाई की गई। ... और पढ़ें

विज्ञापन