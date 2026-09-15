सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों को लेकर मंत्री गौरव गौतम ने की समीक्षा बैठक

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शहर में खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने 17 सितंबर से 17 अक्तूबर तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी ‘सेवा संकल्प अभियान’ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अभियान के तहत सेवा, जनकल्याण और जनभागीदारी से जुड़े करीब एक दर्जन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि अभियान ‘विकसित भारत-2047’ के लक्ष्य को नई मजबूती देगा। अभियान की शुरुआत ‘आशीर्वाद का दीया और रक्तदान’ कार्यक्रम से होगी।

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