गुरुग्राम हिट एंड रन केस: कल्याण के दोस्त ने नहीं रुकने के पीछे की बताई वजह

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रविवार को गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइक सवार को टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैसला पलवल जिले के टिकरी गुर्जर गांव का रहने वाला है। कल्याण के दोस्त परमवीर पोसवाल ने बताया कि घटना के समय कल्याण लालबत्ती पर रुका भी था। उसके अनुसार, डर के कारण वह वहां नहीं रुका। परमवीर ने कहा कि यदि कल्याण की भागने की मंशा होती तो वह लालबत्ती पर रुकता ही नहीं। उन्होंने बताया कि वह पिछले सात साल से जिम चला रहे हैं और बेहद अच्छे स्वभाव के हैं। बैंसला की जिम में कई ऐसे बच्चे भी आते हैं, जिनके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं हैं। वह ऐसे बच्चों को बिना किसी शुल्क के जिम में ट्रेनिंग देते हैं।

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