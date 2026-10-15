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पलवल: समाधान शिविर में उपायुक्त ने सुनीं जन शिकायतें, दिए समाधान के निर्देश

Rahul Kumar Tiwari

Updated Thu, 15 Oct 2026 07:09 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 07:09 PM IST







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पलवल में जिला उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने बृहस्पतिवार को जिला सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना भी है। ... और पढ़ें

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