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महेंद्रगढ़। नगर पालिका के नवनियुक्त डीएमसी अनिल कुमार ने वीरवार को शहर का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जनसमस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। अनिल कुमार ने पदभार संभालने के बाद पहली बार महेंद्रगढ़ नगर पालिका का दौरा किया। उन्होंने मुख्य बाजार सहित शहर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। सड़कों और दुकानों के बाहर सामान रखकर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को फटकार लगाई गई। उन्हें भविष्य में ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी गई। डीएमसी अनिल कुमार ने अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर एक बैठक भी की। बैठक में शहर में चल रहे विकास कार्यों और सफाई व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों में कोई कोताही न बरती जाए। आमजन की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका समाधान किया जाए। लंबित मुख्यमंत्री विंडो फाइलों का भी तुरंत निपटान करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान डीएमसी अनिल कुमार ने मुख्य बाजारों व शॉपिंग कांप्लेक्स का पैदल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया कि कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर सामान रखकर रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। इससे बाजार में आने-जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, सड़कों पर अतिक्रमण होने के कारण यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इस पर उन्होंने संबंधित दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि दुकानों के बाहर अनावश्यक सामान रखकर सार्वजनिक रास्तों को बाधित न करें। बाजार में व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने नगर पालिका सचिव और एमई को निर्देश दिए कि शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाए। दुकानदारों को निर्धारित सीमा में ही सामान रखने के लिए पाबंद किया जाए। यदि कोई दुकानदार बार-बार समझाने के बावजूद अतिक्रमण करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने मुख्य बाजारों लगा रहे सब्जी को रेहड़ियों को सब्जी मंडी में भेजने के लिए नपा सचिव को निर्देश दिए गए। डीएमसी ने पार्किंग व्यवस्था को भी सुचारू रूप से बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार में आने वाले लोगों को अपने वाहन खड़े करने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों का उचित प्रबंधन किया जाए और सड़कों पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों को हटवाया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि बाजार में यातायात व्यवस्था बाधित न हो और आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए और सफाई, अतिक्रमण तथा पार्किंग से संबंधित समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करवाया जाए। डीएमसी ने स्पष्ट किया कि शहर को व्यवस्थित रखने के लिए नगर पालिका की ओर से लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर नगर पालिका प्रधान रमेश सैनी, सचिव प्रदीप जैन, एमई राजेश कौशिक, जेई नवदीप मौजूद रहे।

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