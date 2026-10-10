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कुरुक्षेत्र में अतिथि अध्यापकों पर वाटर कैनन का प्रयोग, शिक्षकों ने फिर किया प्रदर्शन
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे अतिथि अध्यापकों पर हरियाणा पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया और हल्का बल प्रयोग भी किया। इस कार्रवाई के बाद शिक्षक कुछ देर के लिए तितर-बितर हो गए, लेकिन वाटर कैनन बंद होने के बाद वे दोबारा जिंदल चौक पर एकजुट हो गए और घेराव के लिए आगे बढ़ने की तैयारी करने लगे।
यह घटना तब हुई जब अतिथि अध्यापक अपनी मांगों को लेकर सीएम आवास की ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने उन्हें जिंदल चौक पर रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। पुलिस द्वारा वाटर कैनन और बल प्रयोग के बावजूद, शिक्षकों ने हार नहीं मानी और पुनः संगठित होकर अपना विरोध जारी रखा।
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