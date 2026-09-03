{"_id":"6a992e994f4e1d9c6d03625c","slug":"video-police-encounter-with-accused-in-pehowa-robbery-case-shot-in-the-leg-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"पिहोवा लूटकांड के आरोपी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़, पैर में लगी गोली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बा पिहोवा में ठेकेदार से दो लाख रुपये लूटने की वारदात में शामिल एक आरोपी की पुलिस से बुधवार देर रात मुठभेड़ हो गई, जिस दौरान उसके बाएं पांव में गोली लगी। घायल होने पर उसे तत्काल लोकनायक जयप्रकाश जिला नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। लूटकांड में पकड़े गए आरोपी अभिषेक उर्फ़ अभी व आशीष उर्फ़ बिल्ला गांव बलबेहडा जिला कैथल व अमित उर्फ़ अंकित वासी हजवाना जिला कैथल का रहने वाला है। सीआईए दो प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि सतपाल सिंह वासी शास्त्री कॉलोनी पिहोवा ने पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि एक सितंबर को वह घर से दो लाख रुपये लेकर किसी काम के चलते बाइक पर संधु फार्म मोरथली की तरफ जा रहा था। रास्ते में तीन बाइक सवार युवकों ने उसका पीछा करते हुए हुडा ग्राउंड के रास्ते में उसे रोककर जबरदस्ती उससे नकदी छीनकर ली। इस दौरान वह घायल भी हो गया। मामले की जांच करते हुए सीआईए टीम को सूचना मिली कि इस वारदात में उक्त तीनों आरोपी शामिल है और वे वारदात के बाद हरिद्वार गए हैं, जहां एक होटल में ठहरे हुए हैं। पुलिस टीम ने तुरंत हरिद्वार में दबिश कर तीनों को काबू किया। मंदीप सिंह ने बताया कि हरिद्वार से तीनों आरोपियों को लेकर टीम कुरुक्षेत्र आ रही थी और लाडवा रोड पर गांव कड़ामी के पास पहुंची तो आरोपी अभिषेक ने लघुशंका जाने की बात कही। पुलिस के दो कर्मचारियों ने उसे गाड़ी से नीचे उतारा। इसी दौरान अभिषेक ने कर्मचारियों के साथ हाथापाई करते हुए भागने तथा पुलिस कर्मचारी का हथियार छीनने की कोशिश की। पुलिस कर्मचारियों ने आरोपी को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन आरोपी के भागने का प्रयास करने पर पुलिस कर्मचारी ने फायर किया जो गोली आरोपी के उसके पैर में लगी। इसके बाद आरोपी को तुरंत काबू कर लिया और उसे उपचार के लिए कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पटियाला में भी कर चुके वारदात, पिहोवा में रहते थे किराए के कमरे में पुलिस जांच में सामने आया है तीनों आरोपी पिहोवा में किराए पर कमरा लेकर रहते थे और इसी तरह वारदातों को अंजाम देकर मौज मस्ती करते थे। गोली लगने से घायल हुआ अभिषेक मास्टरमाइंड है। उक्त तीनों आरोपियों के साथ पिहोवा का रहने वाला जश्न भी शामिल है, जो दो लाख की लूट में नहीं था लेकिन वह पहले कईं वारदातों में रहा है और फिलहाल फरार है। करीब 20 दिन पहले भी पिहोवा में ही एक बुजुर्ग से सुएं की नोक पर चार से पांच हजार रुपये छीन लिए थे। आरोपियों ने कुरुक्षेत्र, कैथल में दर्जन भर वारदातों को अंजाम दिया हुआ है। यहां तक कि पटियाला के समाना में भी वारदात को लेकर केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक अभिषेक उर्फ़ अभी के खिलाफ स्नैचिंग व मोटरसाइकिल चोरी के पांच मामले दर्ज हैं। आरोपी आशीष उर्फ़ बिल्ला के खिलाफ मोटरसाइकिल चोरी के तीन मामले दर्ज हैं। पिहोवा में हुई अंकित से दोस्ती, किया गैंग में शामिल सीआईए प्रभारी मनदीप सिंह के मुताबिक अभिषेक व आशीष पिहोवा में नशीला पदार्थ लेने आए हुए थे, जहां उनकी दोस्ती हजवाना के अंकित व जश्न से भी हो गई। उन्होंने बताया कि ये आरोपी करीब चार माह से पिहोवा में किराए के कमरे पर रह रहे थे। अपने घर पर मुश्किल से ही कभी जाते थे। एक आरोपी को परिजनों ने बेदखल तक किया हुआ है।

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