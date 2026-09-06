Kurukshetra News: एलसीएलओ कर्मचारी भूख हड़ताल पर, सीपीएलओ पद पर समायोजन की मांग

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कर्मचारियों का कहना है कि तीन दिन बाद भी कोई अधिकारी या मंत्री उनसे मिलने नहीं पहुंचा। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी कर्मचारी को कुछ होने पर जिम्मेदारी सरकार की होगी। भर्ती के बाद उन्हें नियमित कार्य या उचित मानदेय नहीं मिला। भर्ती विज्ञापन सीपीएलओ पद के लिए था, पर चयनितों को एलसीएलओ पदनाम दिया गया।प्रमुख मांगेंएलसीएलओ कर्मचारियों की मुख्य मांग उन्हें सीपीएलओ पद पर समायोजित करना है। वे नियमित और स्पष्ट कार्य के साथ उचित मानदेय भी चाहते हैं। इससे पहले मार्च में उन्होंने धरना दिया था और 23 मार्च को सीएम नायब सैनी के प्रतिनिधि कैलाश सैनी को ज्ञापन सौंपा था। 2025 में भी लघु सचिवालय में धरना दिया था, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। चयन प्रक्रिया में सफल होने के बावजूद रोजगार की स्थिति स्पष्ट न होने से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है।