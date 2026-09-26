{"_id":"6ab7d19aa2eb3b4b77050af3","slug":"video-kaithal-six-accused-arrested-for-creating-a-ruckus-and-taking-out-a-procession-to-celebrate-a-friends-release-on-bail-2026-09-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"कैथल: दोस्त की जमानत पर जुलूस निकालकर हुड़दंग मचाने वाले छह आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कैथल: दोस्त की जमानत पर जुलूस निकालकर हुड़दंग मचाने वाले छह आरोपी गिरफ्तार
कैथल। करनाल से जमानत पर बाहर आए युवक का जुलूस निकाल रहे छह आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी खरक पांडवा निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी, सुनील, साहिल, सुमित तथा कैथल निवासी नमनप्रीत और बलबेहड़ा निवासी राजेश को गिरफ्तार किया। बाद में सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया।
पुलिस के अनुसार साथियों ने लौटते समय राष्ट्रीय राजमार्ग-152 की तीनों लेन में गाड़ियों से हुड़दंग मचाया। युवकों ने गाड़ियों को तेज गति और लापरवाही से चलाया। कुछ युवक गाड़ी के ऊपर सवार दिखे। इससे अन्य वाहन चालकों के साथ एंबुलेंस के आवागमन में भी बाधा उत्पन्न होने की स्थिति पैदा हो गई। राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने हुड़दंग में इस्तेमाल पांच गाड़ियां भी जब्त कर ली हैं।
जमानत पर बाहर आए युवक को लेने गए थे साथी सीआईए कलायत प्रभारी एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि 22 सितंबर की रात करीब नौ बजे अंबाला-हिसार राष्ट्रीय राजमार्ग-152 पर गांव खरक पांडवा के पास कई गाड़ियां तेज गति और लापरवाही से चलाई जा रही थीं। वाहनों में सवार युवक शोर-शराबा कर रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गांव खरक पांडवा निवासी जयप्रकाश उर्फ जेपी 22 सितंबर को जिला जेल करनाल से जमानत पर बाहर आया था।
उसे लेने के लिए उसके साथी कई गाड़ियों में करनाल जेल पहुंचे थे। जेल से युवक को लेने के बाद सभी गाड़ियों में सवार होकर वापस खरक पांडवा की ओर रवाना हुए। आरोप है कि तितरम से खरक पांडवा की ओर एनएच-152 पर युवकों ने वाहनों को तेज गति और लापरवाही से चलाया। इस दौरान हाईवे पर अन्य वाहन चालकों को परेशानी हुई और यातायात प्रभावित हुआ।
राहगीरों ने डायल-112 पर दी सूचना हाईवे पर कई वाहनों के एक साथ तेज गति से चलने और शोर-शराबा करने से राहगीरों को परेशानी हुई। इस पर राहगीरों ने डायल-112 पर सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। इसके बाद थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया।
भर बाजार छह युवकों ने की थी कुलबीर की हत्या वहीं क्षेत्र में इससे पहले भी युवकों के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का मामला सामने आ चुका है। रेलवे गेट के पास चौशाला गांव निवासी कुलबीर की भर बाजार में छह अज्ञात युवकों ने चाकुओं से हमला कर हत्या कर दी थी। कुलबीर अपने परिवार का इकलौता बेटा था। हमलावरों ने उस पर करीब 11 वार किए थे। इस वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।