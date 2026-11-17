{"_id":"6afc391866fa918136018b05","slug":"video-five-arrested-for-planning-an-attack-on-the-rival-faction-to-avenge-the-murder-of-biru-valmiki-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का बदला लेने के लिए विरोधी पक्ष पर हमले की बना रहे थे योजना, पांच गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कैथल। करनाल में हुए बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का बदला लेने के लिए विरोधी पक्ष के साथ गैंगवार की तैयारी कर रहे पांच युवकों को सीआईए कलायत पुलिस ने हथियारों सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी सोशल मीडिया पर विरोधी पक्ष को चुनौती दे रहे थे और तितरम चौक के आसपास हथियार लेकर घूम रहे थे। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए तितरम-सारण रोड पर नाकाबंदी कर पांचों को काबू कर लिया। आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, दो चाकू, एक तलवार, एक लकड़ी का डंडा, चार मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। --------- गुप्त सूचना पर तितरम-सारण रोड पर नाकाबंदी डीएसपी कलायत रोहताश ने बताया कि 17 नवंबर की रात सीआईए कलायत प्रभारी एएसआई मनीष के नेतृत्व में पीएसआई सौरभ की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ युवक हथियारों के साथ तितरम चौक के आसपास घूम रहे हैं। आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से विरोधी पक्ष को चुनौती दे रहे थे और उनके साथ झड़प के लिए स्थान व समय भी तय कर चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने रेडिंग पार्टी तैयार कर तितरम-सारण रोड पर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान दो मोटरसाइकिलों पर पांच युवक आते दिखाई दिए। पुलिस को देखकर उन्होंने मोटरसाइकिल वापस मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। ----------- पांचों आरोपियों की हुई पहचान पुलिस ने पकड़े गए युवकों की पहचान सागर निवासी क्योड़क, नसीब निवासी राजनगर टोहाना, अमरजीत उर्फ अभिषेक निवासी जांडली कलां, दर्शन निवासी बुवान और अजय निवासी राजनगर टोहाना, जिला फतेहाबाद के रूप में की है। ----------- कट्टा, कारतूस और धारदार हथियार बरामद तलाशी के दौरान सागर के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। नसीब और अमरजीत के पास से एक-एक चाकू, अजय से तलवार और दर्शन से लकड़ी का डंडा बरामद हुआ। इसके अलावा चार मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली हैं। जांच में सामने आया कि एक मोटरसाइकिल पर नंबर प्लेट नहीं थी और उसके इंजन व चेसिस नंबर मिटाए हुए थे। वहीं, दूसरी मोटरसाइकिल को सागर ने चंडीगढ़ से चोरी करना बताया है। बीरू हत्याकांड का बदला लेने की थी योजना डीएसपी रोहताश के अनुसार, प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने करनाल में हुए बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का बदला लेने के लिए विरोधी पक्ष के साथ गैंगवार की योजना बनाने की बात स्वीकार की है। आरोपियों के खिलाफ थाना तितरम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच कर रही है। बॉक्स : बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का बदला लेने की थी तैयारी प्रारंभिक पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि पांचों आरोपी करनाल में हुए बीरू वाल्मीकि हत्याकांड का बदला लेना चाहते थे। इसी इरादे से वे विरोधी पक्ष के साथ हिंसक झड़प की योजना बना रहे थे। सोशल मीडिया पर चुनौती देने के साथ ही झड़प के लिए स्थान और समय भी तय किया जा रहा था। पुलिस के अनुसार, आरोपियों की समय रहते गिरफ्तारी से संभावित गैंगवार और बड़ी वारदात टल गई।

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