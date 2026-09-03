{"_id":"6a996c3a29f653e14106e214","slug":"video-narwana-sanitation-workers-strike-continued-for-the-29th-day-police-detained-the-protesters-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"नरवाना: 29वें दिन भी जारी रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नरवाना। हरियाणा राज्य नगर पालिका संघ के आह्वान पर नगर परिषद नरवाना के सफाई कर्मचारी की हड़ताल वीरवार को 29वें दिन भी जारी रही। कर्मचारियों ने सुबह से ही नगर परिषद कार्यालय का गेट बंद कर पूरी तरह से कामकाज ठप रखा। इसके चलते कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य नहीं हो पाया और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दोपहर बाद सिटी थाना पुलिस बल के साथ नगर परिषद कार्यालय पहुंची। थाना प्रभारी पूर्ण दास के नेतृत्व में पुलिस ने हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। इस दौरान कर्मचारियों ने पुलिस के साथ जाने से इनकार करते हुए सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की। पुलिस ने कर्मचारियों को एक-एक कर पुलिस वाहन में बैठाया और अपने साथ ले गई। हिरासत की कार्रवाई के दौरान किसान संगठनों, अग्निशमन कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ रोष जताते हुए मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से ले और जल्द बातचीत कर समाधान निकाले।

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