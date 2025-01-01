Jind News: 16 जिलों के 43 किसान बने सीआरपी, प्राकृतिक खेती का देंगे प्रशिक्षण

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रशिक्षण के दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती की तकनीकों के साथ-साथ इन्हें दूसरे किसानों तक पहुंचाने की व्यवहारिक जानकारी दी गई। हमेटी निदेशक डॉ. सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पिछले वर्ष प्रदेश के विभिन्न खंडों में प्राकृतिक खेती करने वाले 125-125 किसानों के 150 क्लस्टर बनाए गए थे। अब 38 नए क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक क्लस्टर से दो किसानों का सीआरपी के लिए चयन किया गया है। ये किसान अपने क्षेत्र में अन्य किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रशिक्षित करेंगे और कृषि विभाग के साथ समन्वय कर काम करेंगेउन्होंने बताया कि सरकार की ओर से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए निशुल्क प्रशिक्षण के अलावा देशी गाय खरीदने पर 30 हजार रुपये और एक एकड़ प्राकृतिक खेती करने पर चार हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।प्रशिक्षण संयोजक डॉ. सुभाष चंद्र ने बताया कि किसानों को जीवामृत, घनजीवामृत, मल्चिंग, जल संरक्षण, बहुफसलीय खेती तथा नीम, आक और धतूरा से प्राकृतिक कीट नियंत्रक तैयार करने की जानकारी दी गई। किसानों को गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्राकृतिक खेती फार्म और गांव करोड़ा में किसान मनोज कुमार के खेत का भ्रमण भी करवाया गया। यहां एक एकड़ में मल्टी-लेयर खेती से चार फसलें उगाने का मॉडल दिखाया गया।