जींद:फोक डांस में नरवाना और स्किट में करसोला की टीम प्रथम, डीसी ने विजेताओं को किया सम्मानित

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जींद। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित दो दिवसीय जिला स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में डीसी डा. वैशाली शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया और उनकी प्रस्तुतियों की सराहना की। डीसी डा. वैशाली शर्मा ने कहा कि कला और संस्कृति विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा को मंच पर प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा को सही दिशा और निरंतर प्रयास से सफलता में बदला जा सकता है। गीत-संगीत, नृत्य और नाटक में दिखाई प्रतिभा महोत्सव के दूसरे दिन कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों की विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने गीत, संगीत, नृत्य, नाटक सहित अन्य सांस्कृतिक विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रस्तुतियों में भारतीय संस्कृति, हरियाणवी लोक परंपराओं और सामाजिक सरोकारों की सुंदर झलक देखने को मिली। जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी सहारण ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने के साथ-साथ उनमें अनुशासन, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास का विकास करते हैं। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम राज्य स्तरीय सांस्कृतिक महोत्सव में जींद जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। फोक डांस में नरवाना प्रथम जिला सांस्कृतिक समन्वयक सीमा मलिक ने बताया कि नौवीं से 12वीं कक्षा वर्ग की फोक डांस ग्रुप कैटेगरी में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नरवाना की टीम ने प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद ने द्वितीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोला ने तृतीय स्थान हासिल किया। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लिजवाना की टीम को सांत्वना पुरस्कार मिला। स्किट में करसोला ने मारी बाजी स्किट ग्रुप प्रतियोगिता में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करसोला की टीम प्रथम, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उचाना मंडी की टीम द्वितीय तथा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामराय की टीम तृतीय स्थान पर रही। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रत्ता खेड़ा की टीम ने सांत्वना पुरस्कार हासिल किया। वहीं, हाइड्रोजन ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी डीसी डा. वैशाली शर्मा ने सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को कला के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

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