फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   GRP nabs mobile thief at station, recovers four phones

Jind News: जीआरपी ने स्टेशन पर मोबाइल चोर दबोचा, चार फोन बरामद

Mon, 07 Sep 2026 01:12 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 01:12 AM IST
विज्ञापन
GRP nabs mobile thief at station, recovers four phones
जीआरपी ने स्टेशन पर मोबाइल चोर दबोचा--आरोपी से पुलिस ने किए चार मोबाइल फोन बरामद--लालगढ
जींद। जीआरपी की जाखल और नरवाना चौकी की संयुक्त टीम ने एक चोर को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से चोरीशुदा चार मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया है।
विज्ञापन

जीआरपी जाखल इंचार्ज नरेश कुमार रविवार सुबह अपनी टीम के साथ स्टेशन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने स्टेशन पर एक संदिग्ध युवक को देखा जो पुलिस को देखकर स्टेशन पर खड़ी 14036 धौलाधार एक्सप्रेस में सवार हो गया। तभी ट्रेन नरवाना की तरफ रवाना हो गई।
विज्ञापन

उप निरीक्षक नरेश कुमार भी अपनी टीम के साथ ट्रेन में सवार हो गए और नरवाना चौकी इंचार्ज गुरमेल को मामले की सूचना दे दी। जैसे ही ट्रेन नरवाना पहुंची तो युवक ट्रेन से कूदकर भागने लगा लेकिन जीआरपी की संयुक्त टीम ने आरोपी को कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो उसने अपना नाम फतेहाबाद जिला के गांव समैण निवासी विकास बताया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से चोरी किए गए चार मोबाइल फोन बरामद हुए। आरोपी ने अवध-असम एक्सप्रेस से मोबाइल चोरी किए थे और जाखल में बेचने के लिए जा रहा था।


वर्जन
पुलिस ने आरोपी को पकड़ कर उसके कब्जे से चोरी किए चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे अदालत में पेश किया जहां से उसे 14 दिन के रिमांड पर लिया गया है। पुलिस चोरी किए गए मोबाइल फोन के मालिकों का पता लगा रही है ताकि उनको मोबाइल फोन दिए जा सकें। -नरेश कुमार, इंचार्ज, जीआरपी चौकी जाखल
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें