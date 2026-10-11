{"_id":"6acb290a3c56d087fa0bd8f2","slug":"video-unidentified-vehicle-knocks-down-five-electricity-poles-on-beri-gaushala-road-power-supply-disrupted-for-several-hours-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"बेरी गौशाला मार्ग पर अज्ञात वाहन ने तोड़े बिजली के पांच पोल, कई घंटे बिजली बाधित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कस्बे की पुरानी गौशाला मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बिजली निगम के पांच बिजली के पोल टूट गए। हादसे के कारण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे लोगों को कई घंटे तक परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली के पोल टूटने से निगम को लाखों रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। जानकारी के अनुसार, गौशाला मार्ग पर किसी अज्ञात वाहन ने बिजली के पांच पोलों को टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पांचों पोल टूट गए। घटना के बाद बिजली आपूर्ति प्रभावित हो गई। इसके चलते आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। बिजली बाधित होने से दैनिक कार्य भी प्रभावित हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद बिजली निगम के कर्मचारियों ने स्थिति का जायजा लिया। क्षतिग्रस्त पोलों और बिजली लाइन को ठीक करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। टूटे हुए पोलों को बदलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी।इस घटना में बिजली निगम को पोलों और संबंधित विद्युत उपकरणों के नुकसान के कारण लाखों रुपये की क्षति होने का अनुमान है। हालांकि, नुकसान की वास्तविक राशि का आकलन विभाग की ओर से किया जाना बाकी है। फिलहाल अज्ञात वाहन के बारे में जानकारी जुटाए जाने और नुकसान का आकलन किए जाने के बाद ही घटना से जुड़ी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बिजली निगम के जेई अनिल कुमार का कहना है कि गौशाला मार्ग पर बिजली के पोल टूटने की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद बिजली की सप्लाई को बंद करवाया गया और बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से चालू करने के लिए नए पोलों को लगाने का काम किया जा रहा हैं। निगम को लगभग एक लाख रूपये का नुकसान हुआ हैं।

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