{"_id":"6b07d8d1999ea3a7ee0da369","slug":"video-officials-and-employees-administered-an-oath-to-uphold-the-unity-and-integrity-of-the-constitution-at-a-samadhan-shivir-grievance-redressal-camp-in-badli-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली के समाधान शिविर में अधिकारियों-कर्मचारियों को संविधान की एकता-अखंडता की दिलाई शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उप मंडल स्तर पर लगे समाधान शिविर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलवाई गई। शपथ उप मंडल अधिकारी विशाल कुमार ने दिलवाई। इस दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उप मडल अधिकारी विशाल कुमार ने कहा कि संविधान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी रक्षा करना हर अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करनी चाहिए और संविधान में दिए गए मूल्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करना है। अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और समयबद्ध तरीके से समाधान करें। संविधान की शपथ के साथ सभी ने एकता, अखंडता और देश की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लिया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। शिविर में आई शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को जल्द निपटान के निर्देश दिए गए।

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