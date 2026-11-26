{"_id":"6b07d8d1999ea3a7ee0da369","slug":"video-officials-and-employees-administered-an-oath-to-uphold-the-unity-and-integrity-of-the-constitution-at-a-samadhan-shivir-grievance-redressal-camp-in-badli-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली के समाधान शिविर में अधिकारियों-कर्मचारियों को संविधान की एकता-अखंडता की दिलाई शपथ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बादली के समाधान शिविर में अधिकारियों-कर्मचारियों को संविधान की एकता-अखंडता की दिलाई शपथ
उप मंडल स्तर पर लगे समाधान शिविर में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारतीय संविधान की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए शपथ दिलवाई गई। शपथ उप मंडल अधिकारी विशाल कुमार ने दिलवाई। इस दौरान सभी अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
उप मडल अधिकारी विशाल कुमार ने कहा कि संविधान ही देश की सबसे बड़ी ताकत है। इसकी रक्षा करना हर अधिकारी और कर्मचारी का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सभी को बिना किसी भेदभाव के जनता की सेवा करनी चाहिए और संविधान में दिए गए मूल्यों का पालन करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि समाधान शिविर का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा करना है। अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से लें और समयबद्ध तरीके से समाधान करें। संविधान की शपथ के साथ सभी ने एकता, अखंडता और देश की गरिमा को बनाए रखने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और शिकायतकर्ता मौजूद रहे। शिविर में आई शिकायतों को सुनकर अधिकारियों को जल्द निपटान के निर्देश दिए गए।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।