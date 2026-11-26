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जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित डीघल गांव अपने अनूठे फाइनेंस कारोबार और हालिया आपराधिक घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े गांवों में शुमार डीघल, ऐतिहासिक रूप से 27 गांवों की प्रभावशाली 'अहलावत खाप' के मुख्य केंद्र और भारतीय सेना में जवानों के बड़े योगदान के लिए जाना जाता रहा है।

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