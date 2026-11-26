जिला मुख्यालय से लगभग 17 किलोमीटर दूर स्थित डीघल गांव अपने अनूठे फाइनेंस कारोबार और हालिया आपराधिक घटनाओं के कारण सुर्खियों में है। जनसंख्या के लिहाज से प्रदेश के सबसे बड़े गांवों में शुमार डीघल, ऐतिहासिक रूप से 27 गांवों की प्रभावशाली 'अहलावत खाप' के मुख्य केंद्र और भारतीय सेना में जवानों के बड़े योगदान के लिए जाना जाता रहा है।

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हालांकि, पिछले कुछ दशकों में इस गांव ने उत्तर भारत के सबसे बड़े अनौपचारिक कैश फाइनेंस हब के रूप में एक नई पहचान बनाई है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार, डीघल के लगभग हर दूसरे-तीसरे घर में फाइनेंस का व्यवसाय होता है और एक हजार से अधिक युवा इस काम से जुड़े हैं। यहां का फाइनेंस मॉडल पारंपरिक बैंकों से बिल्कुल अलग है।बिना किसी लंबी कागजी कार्रवाई या सिबिल स्कोर की जांच के, केवल आपसी विश्वास, सामाजिक गारंटी और 'जुबान' के दम पर करोड़ों रुपये का नकद लेन-देन किया जाता है। कृषि आय और जमीन के मुआवजे से मिली पूंजी को मिलाकर यहां के फाइनेंसर दिल्ली-एनसीआर और गुरुग्राम के बड़े रियल एस्टेट बिल्डरों, ठेकेदारों और व्यापारियों को 100 से 400 करोड़ रुपये तक का नकद कर्ज उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। बॉलीवुड को भी यहां से फाइनेंस किए जाने की चर्चाएं आम हैं। बिना कानूनी दस्तावेजों के होने वाला यह भारी-भरकम नकद लेन-देन अब गांव के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।पैसों की रिकवरी, आपसी वर्चस्व और कारोबार की प्रतिस्पर्धा के चलते गांव में गैंगवार और खूनी रंजिशों का दौर तेज हुआ है। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले तीन वर्षों में डीघल से जुड़े कम से कम 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। अप्रैल 2026 में फाइनेंसर साहिल की हत्या और जून में इसके बदले में हुई जितेंद्र की हत्या हुई।दिसंबर 2024 में फाइनेंसर और दिल्ली पुलिस के पूर्व कर्मी मंजीत की भी रोहतक के किलोई गांव में शादी से लौटते हुए हत्या कर दी गई थी। अब रोहतक के खरावड़ स्थित एक ढाबे पर हुई अंधाधुंध फायरिंग में डीघल के तीन युवकों (रिंकू, विनीत और यश) की जान चली गई। आज डीघल गांव एक दोराहे पर खड़ा है, जहां एक तरफ इसकी आर्थिक समृद्धि और फाइनेंस की ताकत की चर्चा होती है, तो दूसरी तरफ युवाओं का अपराध और गैंगवार की ओर बढ़ता रुझान प्रशासन व समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है।