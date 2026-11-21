{"_id":"6b019e7b59ea6ad28807efb8","slug":"video-tulsi-vivah-festival-celebrated-with-great-joy-and-enthusiasm-at-baba-kanshigiri-temple-2026-11-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"मंदिर बाबा कांशीगिरि में हर्षोल्लास से मनाया गया तुलसी विवाह उत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर। मंदिर बाबा कांशीगिरि में चल रही कार्तिक मास की कथा में तुलसी-शालिग्राम विवाह उत्सव श्रद्धा और उल्लास से मनाया गया। तुलसी विवाह के दिन तुलसी के पौधे का शालिग्राम से सनातन धर्म के अनुसार विवाह कराया जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तुलसी विवाह को लोग उसी प्रकार कराते हैं, जैसे आम लोगों के विवाह होते हैं। आयोजित कार्यक्रम में महिला संकीर्तन मंडली की प्रधान इंदू भुगड़ा सहित सदस्यों ने कन्यादान की रस्म निभाई। कन्यादान रस्म से पूर्व तुलसी विवाह को लेकर बारात निकाली गई और पंडित पवन कौशिक ने पूरे विधि पूर्वक तुलसी विवाह सम्पन्न कराया। इससे पूर्व महिलाओं ने मेंहदी की रस्म निभाई। महिलाओं ने भजन गाकर भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह का उत्सव मनाया। पंडित पवन कौशिक ने कहा कि शास्त्रों में तुलसी विवाह का आयोजन करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी विवाह करने की परंपरा है। तुलसी विवाह को कन्यादान के बराबर माना जाता है। देवउठनी के दिन भगवान विष्णु चार मास योग निद्रा से जागते हैं। महिला सेवा समिति की प्रधान इंदू भूगड़ा ने कहा कि हमें धार्मिक कार्यों में भाग लेना चाहिए। आरती के बाद भगवान का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया। विवाह रस्म अदायगी के बाद माता तुलसी की डोली जाने के बाद विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान मंडली की संतोष हंस, रोजी नारंग, संगीता वर्मा ने मेरी बगिया की तुलसी ना तोड़ मुरारी पत्ते पत्ते पे बैठे है श्याम बिहारी... शशी बहल, इंदू भूगड़ा ने आई है तुलसा की बारात बोलों राधे राधे..तुलसा हमारी दुल्हन बनी है दूल्हा बने है शालिग्राम बोलों राधे राधे..भजन प्रस्तुत कर महिला श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर प्रधान सुधांशु हंस, इंदू देवराज भूगड़ा, नारायणी सरदाना, विशन वधवा, सन्तोष अरोड़ा, प्रीति गाबा, माधवी, आंचल सेठी, प्रधान रमेश लखेरा मौजूद रहे।

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