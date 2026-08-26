झज्जर में सफाई कर्मियों की हड़ताल; हिरासत में लिए गए कर्मी, शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित

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अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते मंगलवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ हंगामा देर रात 1 बजे तक चला। तीन अलग-अलग स्थानों पर कूड़ा उठाने के प्रशासनिक प्रयासों का विरोध करते हुए सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। भगत सिंह चौक और बीकानेर चौक पर प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई।

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