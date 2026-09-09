Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में नगर परिषद ने रातोंरात उठाया 700 टन कूड़ा

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बहादुरगढ़। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के 35वें दिन नगर परिषद की ओर से रात में कूड़ा उठाने का विरोध हुआ। कर्मचारी कूड़ा उठाने पहुंचे बुलडोजर पर चढ़ गए, जिससे काम प्रभावित हुआ। एफआईआर दर्ज होने के बाद कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक नारेबाजी की और वहां से चले गए।नगर परिषद ने इसके बाद दोबारा कूड़ा उठाना शुरू किया। परिषद ने रात में करीब 700 टन से कूड़ा उठाने की बात कही। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर शुक्रवार को नगर परिषद परिसर में शोक सभा हुई। कर्मचारियों ने हड़ताल के दौरान जान गंवाने वाले साथियों को श्रद्धांजलि दी। दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई।कर्मचारियों ने बताया कि कुरुक्षेत्र के रोहित, करनाल के कुलदीप और झज्जर के राजेश व सुरजा की धरना स्थल पर हमले के बाद मौत हुई थी। संघ का कहना है कि बर्खास्तगी के नोटिस मिलने से कर्मचारी सदमे में थे। हालांकि, इन घटनाओं और कारणों की संबंधित स्तर पर पुष्टि होनी बाकी है।शोक सभा की अध्यक्षता इकाई प्रधान राजेश बालगुहेर ने की। मंच संचालन सचिव अमित परनाला ने किया। सफाई कर्मचारियों ने सरकार से दिवंगत परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मांगी। उन्होंने परिवार के एक सदस्य को नियमित नौकरी देने की भी मांग की। कर्मचारियों ने कहा कि हड़ताल से जुड़े मुद्दों का जल्द समाधान किया जाए।वर्जनरात में नगर परिषद की ओर से कूड़ा उठाने से सड़कों पर जमा गंदगी कम हुई है। कई दिनों से जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे थे। इससे लोगों को परेशानी हो रही थी। सफाई व्यवस्था जल्द सामान्य होनी चाहिए। कर्मचारियों की मांगों का समाधान भी बातचीत से किया जाना चाहिए, ताकि शहरवासियों को लगातार परेशानी न झेलनी पड़े।-जयपाल सांगवान, सेक्टर छहकूड़ा उठने से बाजार और रिहायशी इलाकों में राहत मिली है। लंबे समय से सड़कों पर कूड़ा पड़ा होने के कारण दुर्गंध और गंदगी की समस्या बनी हुई थी। नगर परिषद को नियमित कूड़ा उठाना चाहिए। साथ ही सफाई कर्मचारियों और प्रशासन के बीच चल रहे विवाद का स्थायी समाधान भी जरूरी है।-राजकुमार अरोड़ा, सेक्टर दोमंगलवार रात करीब 700 टन कूड़ा उठाया गया है। सब्जी मंडी के पास मामूली विरोध हुआ था लेकिन हड़ताली कर्मचारियों को चेतावनी दी और शांतिपूर्वक समझाया तो वे पीछे हट गए। कूड़ा उठान की कार्रवाई शुरू की गई। -संजय रोहिल्ला, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद