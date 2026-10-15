{"_id":"6ad075347cd9dbd07d017e62","slug":"video-heavy-rain-begins-in-jhajjar-temperature-drops-by-up-to-6-degrees-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में तेज बारिश शुरू, 6 डिग्री तक गिरा तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर और आसपास के क्षेत्र में वीरवार को मौसम बदल गया और तेज बारिश शुरू हों गई। बारिश के चलते 6 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई हैं। वहीं बारिश के चलते मंडी में खुले में रखा धान और बाजरे को तिरपाल से ढक दिया गया। हालांकि कुछ फसल भीग गई। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली हैं और मौसम में ठंडक आ गई हैं। पिछले कुछ दिनों से दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हों रही थी और रात को तापमान कम हों रहा था। आज बारिश के चलते दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री पर आ गया हैं।

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