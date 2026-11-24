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हांसी को जिला घोषित किए जाने के बाद सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। इसी क्रम में, जनस्वास्थ्य विभाग अपनी वर्षों पुरानी और जर्जर हो चुकी बिल्डिंग की जगह एक आधुनिक मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बनाने की योजना पर काम कर रहा है। विभाग ने इस परियोजना के लिए 230 लाख रुपये (2.30 करोड़ रुपये) का एस्टीमेट तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि मौजूदा कार्यालय की बिल्डिंग काफी पुरानी हो चुकी है। हांसी के जिला बनने के बाद विभागीय कार्यालयों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई बिल्डिंग का प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्तावित मल्टीस्टोरी बिल्डिंग में न केवल कार्यालय होंगे, बल्कि एक ऑडिटोरियम और मीटिंग हॉल की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, आमजन के लिए पानी के बिल जमा करवाने हेतु एक सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि सब डिवीजन कार्यालयों और डिवीजन कार्यालय की विभिन्न इकाइयों को एक ही परिसर में लाया जाएगा, जिससे लोगों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से निजात मिलेगी। कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि 230 लाख रुपये का एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेजा जा चुका है। विभाग को उम्मीद है कि जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद आधुनिक बिल्डिंग के निर्माण की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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