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पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने मंगलवार को पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओपीएस संकल्प मार्च के तहत क्रांतिमान पार्क से लघु सचिवालय तक पैदल मार्च निकाला। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के राज्य प्रधान विजेन्द्र धारीवाल के नेतृत्व में लघु सचिवालय तक पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला प्रधान दिनेश पाबड़ा ने की। क्रांतिमान पार्क में एकत्र हुए कर्मचारियों को संबोधित करते हुए राज्य प्रधान विजेन्द्र धारीवाल ने कहा कि सरकार को बड़ी कंपनी का बिजनेस लोन माफ करने के समय राजकोष पर कोई फर्क नहीं प़डता लेकिन अपनी पूरी उम्र देने वाले कर्मचारी को जब पेंशन देने की बात आती है तो खजाना खाली होने लगता है। नेताओं को चार-चार पेंशन देने पर भी कोई सवाल नहीं दूसरी ओर कर्मचारी अपनी सेवा के बदले पेंशन का हक मांगे तो सरकार पेंशन छोड़ने की नसीहत देती है। समिति ने पुरानी पेंशन को लेकर जो अपनी मुहिम शुरू की है उसी कड़ी में हर जिले में ओपीएस संकल्प मार्च निकाला जा रहा है। यह आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं कर देती है। तब तक कर्मचारी न डटेंगे, न रुकेंगे, न झुकेंगे। राज्य वरिष्ठ उपप्रधान अनूप लाठर व स्टेट ऑडिटर विजय भूना ने संबोधित करते हुए कहा कि 2 अगस्त से जिला रोहतक से शुरू हुआ ओपीएस संकल्प मार्च 24 नवंबर को हिसार में हुआ है। अब 7 फरवरी को कुरूक्षेत्र में राज्य स्तरीय ओपीएस संकल्प प्रदर्शन एवं रैली निकाली जाएगी। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार ने सालों तक नौकरी के बदले पेंशन के नाम पर उनकी मेहनत की कमाई को शेयर मार्केट के हवाले कर दिया है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर महीने के आखिरी दिन मार्केट गिर जाए तो उस दिन रिटायर होने वाले कर्मचारी की लाखों रुपये की मेहनत की कमाई स्वाह हो जाएगी। जिला प्रधान दिनेश पाबड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों पर की जाने वाली कोई दया नहीं है बल्कि यह उनका हक और अधिकार है। कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिलेगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। पुरानी पेंशन की वजह से कई राज्यों में सरकारें गई है तो कई राज्यों में सरकारें बनी भी है। राज्य कार्यकारिणी सदस्य स्वराज वर्मा ने कहा कि पुरानी पैंशन को लेकर आज कर्मचारी ही नहीं बल्कि समाज के सभी तबके के लोग कर्मचारियों के समर्थन में आ चुके हैं। महिला कर्मचारी भी आंदोलन में बढ चढ कर हिस्सा ले रही है। नई पेंशन नीति ने सीधे तौर पर महिलाओं के चूल्हे पर प्रहार किया है। इस मौके पर समिति के जिला महासचिव मनोज कुंडू ,स्टेट खजांची ज्ञान सिंह गिल , जिला वरिष्ठ उप प्रधान अनूप सातरोड ,राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से जिला प्रधान विवेक शर्मा, हरियाणा मास्टर वर्ग एसोसिएशन से जिला प्रधान प्रमोद जांगड़ा, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन से जिला प्रधान रणधीर बूरा, क्लर्क एसोसिएशन से जिला प्रधान जितेंद्र श्योराण , स्वास्थ्य विभाग से विकास संदलाना, बिजली निगम से रवींद्र घनघस , जीजेयू से टीचिंग एसो. प्रधान विनोद गोयल सहित अन्य मौजूद थे।

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