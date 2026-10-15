लोकतंत्र की रक्षा और मताधिकार के हनन के विरोध में 19 को लाल बत्ती चौक पर करेंगे पुतला दहन

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फतेहाबाद। भारत की जनवादी नौजवान सभा की एक बैठक बीघड़ रोड पर स्थित कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान पवन भूथन ने की। जिला प्रधान पवन ने कहा कि युवाओं और आम जनता के अधिकारों की रक्षा तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए संगठन लगातार संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और लगभग 13.50 करोड़ लोगों के मताधिकार के हनन का गंभीर मुद्दा सामने आया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा, मताधिकार की सुरक्षा और जनवादी अधिकारों के पक्ष में आवाज बुलंद करने के लिए 19 अक्तूबर को सुबह 11 बजे शहर के लाल बत्ती चौक स्थित डॉ. भीमराव अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में नौजवानों और आम नागरिकों के शामिल होने की अपील की गई है। दशहरे के अवसर पर विरोध के प्रतीकात्मक कार्यक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के पुतलों का दहन किया जाएगा। जिला प्रधान पवन ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोकतंत्र और नागरिकों के मताधिकार से जुड़े मुद्दों पर जनमत तैयार करना तथा सरकार की नीतियों के प्रति विरोध दर्ज करवाना है। इस दौरान बैठक में विभिन्न जनवादी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें हरियाणा ज्ञान विज्ञान समिति के सदस्य संदीप महिया, हरपाल सिंह सदर, रिंकू रतिया, निखिल, मनवीर सिंह तथा राजकुमार शामिल रहे।

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