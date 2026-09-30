{"_id":"6abc8b60e00ad58a910f5afe","slug":"video-rajyogini-bk-usha-arrived-in-fatehabad-from-mount-abu-delivering-a-message-on-living-a-stress-free-life-thousands-of-devotees-listened-to-her-discourse-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"माउंट आबू से फतेहाबाद पहुंचीं राजयोगिनी बीके ऊषा, तनावमुक्त जीवन जीने का संदेश दिया, हजारों श्रद्धालुओं ने सुने प्रवचन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्थानीय अशोक नगर स्थित ब्रह्माकुमारी आश्रम के विशाल हॉल में आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम में माउंट आबू से पधारीं वरिष्ठ राजयोगिनी बीके ऊषा ने हजारों श्रद्धालुओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव से मुक्ति पाने और मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। राजयोग मेडिटेशन के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने मन को एकाग्र करने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास कर सकता है। बीके ऊषा ने कहा कि तनावपूर्ण जीवन के अंधकार में मेडिटेशन आशा और शांति की किरण बन सकता है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे ब्रह्माकुमारी संस्था के सानिध्य में राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें और अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिकता को स्थान दें। उन्होंने बताया कि ब्रह्माकुमारी आश्रम में नियमित रूप से राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे लोग मानसिक शांति और आत्मिक सुकून की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं।कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचीं पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने आश्रम परिसर का अवलोकन किया तथा मेडिटेशन के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में शहर एवं आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सभी ने एकाग्रता और श्रद्धाभाव के साथ बीके ऊषा के प्रवचनों को सुना। इस अवसर पर आश्रम की सेंटर संचालिका बीके सुशीला बहन एवं मदन भाई ने कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में बीके संजीव, बीके ज्योति, बीके गीता, बीके करण, बीके पवन, ओम प्रकाश ग्रोवर, वरिष्ठ भाजपा नेता जगदीश शर्मा, डॉ. विनय सिंगल, डॉ. सुनीता सोखी, उषा दहिया, डॉ. रमनीता बत्रा, एडवोकेट विनोद मेहता, समाजसेवी शरद बत्रा, विनोद अरोड़ा, एमएम एजुकेशन के प्रिंसिपल गुरुचरण दास, सतपाल अरोड़ा सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे।

... और पढ़ें