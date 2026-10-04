{"_id":"6ac206095f92b388d80933bf","slug":"video-fatehabad-jeweller-robbery-case-solved-three-accused-arrested-and-the-stolen-goods-along-with-the-mastermind-recovered-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में ज्वैलर से लूट मामले का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड सहित लूटा गया माल बरामद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

थाना जाखल पुलिस ने चांदपुरा-सिधानी रोड पर एक ज्वेलर से करीब 4 किलोग्राम चांदी और लगभग 5 ग्राम सोना लूटने की वारदात का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी पूछताछ के लिए शामिल किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से अब तक 3 किलो 490 ग्राम चांदी और 5 ग्राम सोना बरामद किया है। घटना का विवरण: यातायात डीएसपी जय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 28 सितंबर की शाम को गांव चांदपुरा निवासी जश्नप्रीत सिंह अपनी सोने-चांदी की दुकान बंद कर मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। करीब 6:50 बजे चांदपुरा-सिधानी रोड पर पेट्रोल पंप के पास दो मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनका रास्ता रोका। मुंह ढके हुए और तेजधार हथियार लिए इन युवकों ने जश्नप्रीत से बैग छीन लिया, जिसमें करीब 4 किलोग्राम चांदी और 4 ग्राम सोने के आभूषण थे। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी: पुलिस ने मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपियों की तलाश शुरू की। 1 अक्टूबर को पुलिस ने मुख्य आरोपी जगसीर उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने आरोपी लवप्रीत और दीपक उर्फ काला को भी 2 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया। मामले में शामिल नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है। बरामदगी: पुलिस रिमांड के दौरान जगसीर से 1 किलो 626 ग्राम चांदी, लवप्रीत से 700 ग्राम चांदी और 4 ग्राम सोना (जिसमें चार कोके और एक नथ शामिल है) तथा दीपक उर्फ काला से 1 किलो 164 ग्राम चांदी बरामद की गई है। मास्टरमाइंड और योजना: जांच में सामने आया है कि वारदात की योजना जगसीर उर्फ जस्सी, लवप्रीत और नाबालिग ने मिलकर बनाई थी। जगसीर इस वारदात का मास्टरमाइंड था, जिसे ज्वैलर के सोने-चांदी के कारोबार और उसके आने-जाने की जानकारी थी। योजना के अनुसार लवप्रीत और नाबालिग ने ज्वैलर का पीछा कर तेजधार हथियार के बल पर बैग लूटा था। लूटे गए आभूषणों को आपस में बांटा गया था, जिसमें जगसीर और दीपक की भूमिका माल को ठिकाने लगाने की थी। आगे की जांच: डीएसपी जय सिंह ने बताया कि मामले में जांच जारी है। आरोपियों से पूछताछ कर वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल, शेष बरामदगी और अन्य तथ्यों का पता लगाया जा रहा है। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

... और पढ़ें