Fatehabad News: पांच साल के संघर्ष के बाद किसान को मिला जमीन पर कब्जा, कोर्ट के आदेश पर हाईवे से हटवाई सडक़
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 18 Nov 2026 11:29 PM IST
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भट्टू कलां। गांव ढाबी कलां निवासी किसान महेंद्र ने पांच वर्षों से अपनी जमीन पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद के बाद बुधवार को आखिरकार अपनी भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया। वहीं इस कार्रवाई के बाद भट्टू कलां से रामसरा जाने वाले स्टेट हाईवे-21 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। स्टेट हाईवे-21 पर भट्टूकलां के बीच पुल के पास ये कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के तहत की गई।
किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी करीब तीन कनाल भूमि पर पीडब्लूडी विभाग द्वारा स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण कर दिया गया था। इस जमीन को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 18 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर उन्हें अपनी जमीन का कब्जा दिलवाया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल चहल, संबंधित विभाग के कानूनगो सीताराम, वन विभाग से सुनीता सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई को देखने के लिए काफी संख्या में किसान भी एकत्रित हुए। महेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित विभाग ने उनसे कुछ समय मांगा था, लेकिन वह पहले ही रिकॉर्ड के अनुसार विभाग को छह महीने का समय दे चुके थे। इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें अपने हक के लिए यह कदम उठाना पड़ा।
वहीं, इस कार्रवाई के बाद भट्टू कलां से रामसरा जाने वाले स्टेट हाईवे-21 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। किसान का कहना है कि पांच साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपनी जमीन का हक मिला है और यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुई है। पीडब्लूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल चहल से बात की तो उन्होंने बताया कि जमीन मालिक को उसका कब्जा दे दिया गया है और सड़क को शिफ्ट कर रास्ता खोल दिया गया है। इस स्टेट हाईवे की चौड़ाई 10 मीटर है।
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किसान महेंद्र सिंह ने बताया कि उनकी करीब तीन कनाल भूमि पर पीडब्लूडी विभाग द्वारा स्टेट हाईवे सड़क का निर्माण कर दिया गया था। इस जमीन को लेकर पिछले कई वर्षों से विवाद चल रहा था। उन्होंने अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार 18 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर उन्हें अपनी जमीन का कब्जा दिलवाया गया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल चहल, संबंधित विभाग के कानूनगो सीताराम, वन विभाग से सुनीता सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। कार्रवाई को देखने के लिए काफी संख्या में किसान भी एकत्रित हुए। महेंद्र सिंह ने बताया कि संबंधित विभाग ने उनसे कुछ समय मांगा था, लेकिन वह पहले ही रिकॉर्ड के अनुसार विभाग को छह महीने का समय दे चुके थे। इसके बावजूद विभाग की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते उन्हें अपने हक के लिए यह कदम उठाना पड़ा।
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वहीं, इस कार्रवाई के बाद भट्टू कलां से रामसरा जाने वाले स्टेट हाईवे-21 पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। किसान का कहना है कि पांच साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपनी जमीन का हक मिला है और यह कार्रवाई न्यायालय के आदेशों के अनुसार हुई है। पीडब्लूडी विभाग के कार्यकारी अभियंता राहुल चहल से बात की तो उन्होंने बताया कि जमीन मालिक को उसका कब्जा दे दिया गया है और सड़क को शिफ्ट कर रास्ता खोल दिया गया है। इस स्टेट हाईवे की चौड़ाई 10 मीटर है।
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