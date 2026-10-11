टोहाना में कुटिया शांत सरोवर में योग शब्दानंद महाराज के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर, उमड़े रक्तवीर

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रामनगर स्थित कुटिया शांत सरोवर में श्री श्री 1008 योग शब्दानंद महाराज जी के 113वें पावन प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में नौ दिवसीय योग जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को कुटिया परिसर में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं व संगत ने रक्तदान कर मानवता का संदेश दिया। मानव सेवा संगम द्वारा रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम में कुटिया के धर्म प्रमुख एवं संचालक संत श्री सुखदेवानंद महाराज ने बताया कि श्री योग शब्दानंद महाराज जी का पावन जन्मोत्सव 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। चौथे नवरात्र पर गुरुदेव का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौ दिन तक रोजाना सामाजिक भलाई के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पहले दिन ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम हुआ, दूसरे दिन संगम अस्पताल में दिव्यांग बच्चों को बैग व स्टेशनरी वितरित की गई, इसके बाद ब्रह्मभोज का आयोजन किया गया। शनिवार को रक्तदान शिविर लगाया गया ताकि जरूरतमंदों के काम आ सके। रविवार को कन्या पूजन का आयोजन होगा। प्रतिदिन सुबह 5 से 7 बजे तक और शाम साढ़े 4 से 7 बजे तक सत्संग प्रवाह चल रहा है, जिसमें टोहाना के अलावा हिसार, फतेहाबाद, जाखल, दिल्ली तक से संगत पहुंच रही है। वहीं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल शाखा टोहाना के प्रधान राजेंद्र ठकराल ने कहा कि योग शब्दानंद महाराज जी के 113वें जन्मोत्सव पर यह रक्तदान शिविर हर्ष और खुशी का विषय है। सभी रक्तवीरों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है और कुटिया की पूरी टीम समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कुटिया के प्रधान मूलचंद बत्रा व समस्त संगत को बधाई दी। कुटिया प्रवक्ता हिमांशु मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 अक्टूबर मंगलवार को शोभायात्रा निकाली जाएगी और रात्रि में विशाल संत समागम होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला शिरकत करेंगे। 14 अक्टूबर को चौथे नवरात्र पर गुरुदेव का मुख्य जन्मोत्सव सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक मनाया जाएगा, जिसके पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन होगा।

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