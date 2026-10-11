Fatehabad News: युवाओं ने दौड़ लगा लिया नशामुक्त टोहाना का संकल्प
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 11 Oct 2026 10:38 PM IST
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टोहाना। नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए रविवार को टोहाना में ड्रग फ्री टोहाना एथलेटिक टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हजारों युवाओं ने नशा विरोधी दौड़ में हिस्सा लेकर नशे से दूर रहने और टोहाना को नशामुक्त बनाने का संकल्प लिया।
राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और युवाओं के साथ मैराथन में भाग लेकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। सांसद ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।
उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। इस अवसर पर एसडीएम आकाश शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष नरेश बंसल, रोडवेज जीएम मनोज शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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युवाओं से कौशल विकास पर ध्यान देने की मांग
सांसद ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनाने और बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा व कौशल विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन डीएसपी जयभगवान और उनकी टीम की ओर से किया गया। हरियाणवी सिंगर नवीन पूनिया और कबड्डी खिलाड़ी शीलू भी मौजूद रहे।
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राज्यसभा सदस्य सुभाष बराला ने मुख्य अतिथि के रूप में टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और युवाओं के साथ मैराथन में भाग लेकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। सांसद ने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।
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उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। युवाओं को अपनी ऊर्जा खेल, शिक्षा, कौशल विकास और स्वरोजगार जैसे सकारात्मक कार्यों में लगानी चाहिए। खेलों से अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना विकसित होती है। इस अवसर पर एसडीएम आकाश शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष नरेश बंसल, रोडवेज जीएम मनोज शर्मा सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।
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युवाओं से कौशल विकास पर ध्यान देने की मांग
सांसद ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखकर उनकी प्रतिभा को सही दिशा देना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से खेलों को अपनाने और बेहतर भविष्य के लिए शिक्षा व कौशल विकास पर ध्यान देने का आह्वान किया। कार्यक्रम का आयोजन डीएसपी जयभगवान और उनकी टीम की ओर से किया गया। हरियाणवी सिंगर नवीन पूनिया और कबड्डी खिलाड़ी शीलू भी मौजूद रहे।