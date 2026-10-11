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Fatehabad News: ओलंपिक में पदक जीतने का सपना संजोए दौड़ रहीं निकिता

Sun, 11 Oct 2026 10:33 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Sun, 11 Oct 2026 10:33 PM IST
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Nikita is running with the dream of winning an Olympic medal
​खिलाड़ी निकिता
संवाद न्यूज एजेंसी
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फतेहाबाद। मेहनत, लगन और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर गांव मताना की निकिता एथलेटिक्स में अपनी अलग पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। निकिता पिछले तीन साल से अभ्यास कर रही है। उनका सपना ओलंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है।
निकिता बीएससी की पढ़ाई कर रही हैं। उनकी मां शकुंतला देवी और पिता राम सिंह हैं। उनके पिता सिविल सर्जन कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। पढ़ाई के साथ खेलों में समय देना निकिता की दिनचर्या का अहम हिस्सा है। वह खेल और शिक्षा के बीच संतुलन बनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही हैं।
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निकिता 200 मीटर, 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ के साथ 400 मीटर हर्डल स्पर्धा में भी भाग लेती हैं। वह जिला स्तर पर चार बार प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। इसके अलावा दो बार राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी कर चुकी हैं और एक बार राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा दिखा चुकी हैं।
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निकिता पुलिस लाइन में कोच विनोद मोरवाल के मार्गदर्शन में अभ्यास करती हैं। कोच की देखरेख में वह अपनी गति, सहनशक्ति और दौड़ की तकनीक को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रही हैं। निकिता का लक्ष्य केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। उनका सपना ओलंपिक में पदक जीतना है। इसके लिए वह नियमित अभ्यास, अनुशासन और मेहनत कर रही हैं।
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