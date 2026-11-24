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चरखी-दादरी में धूमधाम से मनाया गया श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व
शहर के सुभाष चौक स्थित गुरुद्वारा में प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का 557वां प्रकाश पर्व श्रद्धा, उत्साह और धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर गुरुद्वारा परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर माथा टेका और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया।
समारोह के दौरान बिजनौर से विशेष रूप से पधारे रागी भाई प्रीतम सिंह ने अपनी टीम के साथ गुरुवाणी एवं शबद कीर्तन का भावपूर्ण गायन किया। उनकी मधुर वाणी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। उपस्थित संगत ने गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए आध्यात्मिक आनंद प्राप्त किया।
धार्मिक कार्यक्रम का समापन पाठ का भोग डालकर किया गया। इसके उपरांत, सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर गुरु का अटूट लंगर ग्रहण किया। सेवादारों ने पूरी श्रद्धा के साथ लंगर सेवा निभाई।
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