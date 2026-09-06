{"_id":"6a9cf0299cd45dd600085b45","slug":"video-national-workshop-on-vulture-conservation-begins-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"पंचकूला में गिद्ध संरक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू, भूपेंद्र यादव करेंगे उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस-2026 के अवसर पर पंचकूला में गिद्ध संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला शुरू हो गई है। भारत के गिद्धों का संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचें हैं। हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर और विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैंl कार्यक्रम पंचकूला स्थित द आरिल्स होटल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पिंजौर स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी पहुंचे थेl

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