अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस: राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन, मंत्री भूपेंद्र यादव ने की शिरकत
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: शाहिल शर्मा Updated Sun, 06 Sep 2026 10:07 AM IST
सार
पंचकूला में गिद्ध संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला शुरू हो गई है। भारत के गिद्धों का संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं।
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विस्तार
अंतरराष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस-2026 के अवसर पर पंचकूला में गिद्ध संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला शुरू हो गई है। भारत के गिद्धों का संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं।
हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर और विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं। कार्यक्रम पंचकूला स्थित द आरिल्स होटल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पिंजौर स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी पहुंचे थे।
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हरियाणा के वन मंत्री राव नरबीर और विभागीय अधिकारी भी मौजूद हैं। कार्यक्रम पंचकूला स्थित द आरिल्स होटल में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री पिंजौर स्थित गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी पहुंचे थे।
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पंचकूला में गिद्ध संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला शुरू हो गई है। भारत के गिद्धों का संरक्षण विषय पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हैं।