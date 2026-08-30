हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘मन की बात’

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हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के 137वें एपिसोड को सुना। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सैनी कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक सुनते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के एपिसोड में नशा मुक्त भारत अभियान पर विशेष जोर दिया। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त भारत बनाने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान को मजबूत करने, महिलाओं के सशक्तिकरण, पीएम स्वनिधि योजना के लाभ और देश की सांस्कृतिक विरासत जैसे मुद्दों पर भी बात की।

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