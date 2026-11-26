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शहर के घंटाघर चौक स्थित दो दुकानों में पीछे की दीवार तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। वीरवार सुबह चोरी की वारदात को लेकर व्यापार मंडल और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रोष जताया वहीं व्यापारियों ने पुलिस से चौक चौराहों पर वाहनों का चालान काटने की बजाए चोरी व आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है। बुधवार रात को चोरों ने घंटाघर स्थित कास्मैटिक्स की दुकानों के अंदर चोरी हो गई। दुकानों के पीछे की दीवार तोड़कर चोर अंदर घुसे और नोटों की मालाएं चोरी कर ली। चोरों ने दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी भी मोड़ दिए वहीं चोर लाखों का सामान पर हाथ साफ कर ले गए। चोरी की वारदात की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस इंचार्ज जरनैल सिंह व डीएसपी मौके पर पहुंचे। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानू प्रकाश शर्मा ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है वहीं उन्होंने बताया कि इन दुकानों में पहले भी चोरी हो चुकी है। उस समय चोरों ने शटर उखाड़ डाले थे, अब पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।

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