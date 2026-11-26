Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Bhiwani News
›
Theft worth lakhs reported at two shops near Ghantaghar Chowk in Bhiwani; thieves broke through a wall and made off with garlands made of currency notes.
{"_id":"6b07cc7bb2b20ef90c09299d","slug":"video-theft-worth-lakhs-reported-at-two-shops-near-ghantaghar-chowk-in-bhiwani-thieves-broke-through-a-wall-and-made-off-with-garlands-made-of-currency-notes-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी के घंटाघर चौक पर दो दुकानों में लाखों की चोरी, दीवार तोड़कर नोटों की मालाएं ले उड़े चोर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
भिवानी के घंटाघर चौक पर दो दुकानों में लाखों की चोरी, दीवार तोड़कर नोटों की मालाएं ले उड़े चोर
शहर के घंटाघर चौक स्थित दो दुकानों में पीछे की दीवार तोड़कर लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। वीरवार सुबह चोरी की वारदात को लेकर व्यापार मंडल और घंटाघर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने रोष जताया वहीं व्यापारियों ने पुलिस से चौक चौराहों पर वाहनों का चालान काटने की बजाए चोरी व आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है।
बुधवार रात को चोरों ने घंटाघर स्थित कास्मैटिक्स की दुकानों के अंदर चोरी हो गई। दुकानों के पीछे की दीवार तोड़कर चोर अंदर घुसे और नोटों की मालाएं चोरी कर ली। चोरों ने दुकानों के अंदर लगे सीसीटीवी भी मोड़ दिए वहीं चोर लाखों का सामान पर हाथ साफ कर ले गए।
चोरी की वारदात की सूचना पाकर शहर थाना पुलिस इंचार्ज जरनैल सिंह व डीएसपी मौके पर पहुंचे। नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष भानू प्रकाश शर्मा ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की है वहीं उन्होंने बताया कि इन दुकानों में पहले भी चोरी हो चुकी है। उस समय चोरों ने शटर उखाड़ डाले थे, अब पीछे की दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इस संबंध में अज्ञात चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।