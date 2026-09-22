भिवानी जिला अनुसंधान इकाई ने डाकघर में खाताधारकों के 5 लाख 22 हजार हजार के गबन मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार

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जिला अनुसंधान इकाई ने डाकघर में खाताधारकों के पांच लाख 20 हजार रुपये के गबन के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 13 खाताधारकों की पासबुक में राशि जमा करने की एंट्री कर रकम डाकघर में जमा करवाने की बजाय निजी उपयोग में ली थी। पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने पुलिस को धोखाधड़ी एवं गबन के मामलों में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन्हीं निर्देशों के तहत कार्रवाई 21 सितंबर को जिला अनुसंधान इकाई के उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेंद्र कुमार निवासी वार्ड नंबर- 12, सिवानी को गिरफ्तार किया। इस मामले में पंकज सब-डिविजन निरीक्षक द्वारा थाना तोशाम में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायत में बताया गया कि उनके अधीन सब-डिवीजन के अंतर्गत आने वाले गांव देवराला के डाकघर में वर्ष 2016-17 के दौरान तत्कालीन डाकपाल शाखा में कार्यरत सुरेंद्र द्वारा करीब 13 खाताधारकों की पासबुक में राशि जमा करने की एंट्री की गई, लेकिन संबंधित राशि डाकघर में जमा करवाने की बजाय अपने निजी उपयोग में ले ली गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा कुल 5 लाख 22 हजार रुपये का गबन किया गया। शिकायत के आधार पर थाना तोशाम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने 13 खाताधारकों की पासबुक में राशि जमा करने की एंट्री की थी, जबकि उक्त राशि डाकघर में जमा करवाने की बजाय अपने निजी उपयोग में इस्तेमाल की गई। इस प्रकार आरोपी द्वारा कुल 5 लाख 22 हजार रुपये का गबन किया गया। पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी सुरेंद्र के कब्जे से डाकघर की एक मोहर भी बरामद की गई है। आरोपी को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया, जहां न्यायालय के आदेशानुसार आरोपी को जिला कारागार भेज दिया गया। संवाद

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