भिवानी: दो दिन बाद फिर भड़की रसायन से नाले में आग, राजगढ़ रोड पर पलटा था टैंकर

रविवार को राजगढ़ रोड पर रसायन से भरे टैंकर के पलटने से रसायन रिसाव होकर सुरपुरा रोड पर बने नालों में चला गया था। मंगलवार को इसी नाले में आए रसायन में अज्ञात कारणों से आग भड़क गई। आग से निकला धुवां जब आसमान में बवंडर बनकर उठा तो लोग भयभीत हो गए। देखते ही देखते वहां भीड़ एकत्रित हो गई जिसे हटाने में पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी।

विज्ञापन









लोगों ने दमकल केंद्र को सूचना दी गई पर करीब दो घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं आई। बताया जा रहा है कि सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है। आग के दोबारा भड़कने से आसपास के क्षेत्र में चिंता का माहौल है। लोगों ने दमकल केंद्र को सूचना दी गई पर करीब दो घंटे से ज्यादा समय बीतने के बाद भी दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं आई। बताया जा रहा है कि सूचना दिए जाने के बावजूद अभी तक दमकल की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची है। आग के दोबारा भड़कने से आसपास के क्षेत्र में चिंता का माहौल है।