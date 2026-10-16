{"_id":"6ad22bef7e1572491309b716","slug":"video-private-bus-overturns-on-the-road-near-premnagar-village-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"गांव प्रेमनगर के पास सड़क पर पलटी प्राइवेट बस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। भिवानी-हांसी मुख्य मार्ग पर गांव प्रेमनगर के समीप शुक्रवार शाम करीब छह बजे प्राइवेट बस अचानक सड़क पर पलट गई। जिसमें सवार घायलों को अस्पताल लाने के लिए तीन से चार एंबुलेंस भी मौके पर दौड़ी। वहीं आसपास मौजूद लोगों की मदद से घायलों को बस से बाहर निकाला गया। हादसा किस वजह से हुआ और कितने लोग इस हादसा में घायल हुए। इसका अभी अंदाजा नहीं है। फिलहाल एंबुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल में पहुंचाया जा रहा है वहीं अस्पताल प्रशासन को भी घायलों को त्वरित उपचार के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं। संवाद

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