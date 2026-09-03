{"_id":"6a993320880d924ad407e235","slug":"video-womans-body-found-in-a-field-near-dubiyari-bridge-efforts-to-identify-her-are-underway-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"दुबियारी पुल के पास खेत में महिला का शव, शिनाख्त का प्रयास जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दुबियारी पुल के पास खेत में एक अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। शव की शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। सीओ चौरीचौरा ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव पर किसी प्रकार के जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। घटना के संबंध में पुलिस टीम आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, सर्विलांस और अन्य तकनीकी माध्यमों से गहन जांच कर रही है।

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