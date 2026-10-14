विजयदशमी एवं दीक्षा दिवस समारोह का आयोजन

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गोरखपुर के शिवपुर शाहबाजगंज स्थित एक मैरिज हाउस में अखिल भारतीय बाबा साहेब डॉ. आंबेडकर समाज सुधार समिति की ओर से सम्राट अशोक विशाल धम्म विजयदशमी एवं दीक्षा दिवस समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भंते शील प्रकाश ने लोगों को दीक्षा दिलाई।

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