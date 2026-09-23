सेक्स सॉर्टेड सीमन से पशु नस्ल सुधार पर अधिकारियों को प्रशिक्षण

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उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद, लखनऊ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुपालन में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत बुधवार को एनेक्सी भवन सभागार, गोरखपुर में वर्गीकृत वीर्य (Sex Sorted Semen) द्वारा नस्ल सुधार विषय पर एक दिवसीय मंडलीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मंडल के पशुधन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्नत प्रजनन तकनीक की जानकारी दी गई।

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