{"_id":"6a9cf826578ea376640501d5","slug":"video-stabbing-during-employee-dispute-one-dead-accused-arrested-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कर्मचारियों के विवाद में चाकूबाजी, एक की मौत; आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

खजनी थाना क्षेत्र के कोटही माता मंदिर के पास लगी प्रदर्शनी बंद होने के बाद शनिवार देर रात कर्मचारियों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। इसी दौरान एक कर्मचारी पर चाकू से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में उसे सिटी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्या के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद किया है।

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