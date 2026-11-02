{"_id":"6ae869d8dea0245b7a037363","slug":"video-severe-traffic-jam-in-golghar-ambulance-gets-stuck-in-gridlock-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: गोलघर में भीषण जाम से थमी रफ्तार, एंबुलेंस भी फंसी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: गोलघर में भीषण जाम से थमी रफ्तार, एंबुलेंस भी फंसी

अनुराग रंजन

Updated Mon, 02 Nov 2026 04:15 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 04:15 PM IST







Link Copied



गोरखपुर के गोलघर में भीषण जाम लगने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। जाम में एंबुलेंस भी फंस गई, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ... और पढ़ें

विज्ञापन