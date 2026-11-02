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गोरखपुर: श्री विष्णु महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने किया हवन-पूजन

अनुराग रंजन

Updated Mon, 02 Nov 2026 04:00 PM IST Updated Mon, 02 Nov 2026 04:00 PM IST







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विष्णु मंदिर परिसर में मानस उत्थान समिति की ओर से आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ में श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से हवन-पूजन किया। श्रद्धालुओं ने यज्ञ स्थल की परिक्रमा कर सुख-समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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