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राप्ती नदी उफान पर, गुरु गोरखनाथ घाट डूबा, बाढ़ के पानी में निकलने को मजबूर लोग

Rohit Singh

Updated Mon, 05 Oct 2026 03:48 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 03:48 PM IST







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गोरखपुर के बहरामपुर क्षेत्र में राप्ती नदी के गुरु गोरखनाथ घाट पर बाढ़ का पानी आ गया है। लगातार बारिश और जलस्तर बढ़ने से घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। स्थानीय लोग घुटने भर पानी में आने-जाने को मजबूर हैं। नाव के सहारे आवागमन हो रहा है। ग्रामीणों में दहशत है। ... और पढ़ें

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