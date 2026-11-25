{"_id":"6b06c31b44504ac9cb03ef83","slug":"father-and-son-killed-in-road-accident-while-returning-from-wedding-2026-11-25","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: पीपीगंज में देर रात हादसा, शादी समारोह से लौट रहे बाइक सवार मिठाई कारोबारी पिता और बेटे की गई जान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन पीपीगंज थाना क्षेत्र के तुर्कवलिया चौराहे पर मंगलवार की देर रात सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गई। दोनों शादी समारोह से घर लौट रहे थे। अज्ञात वाहन की टक्कर से दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जंगल कौड़िया ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया।

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जांच जारी बढ़या गांव निवासी मनीराम गुप्ता (52) मिठाई का छोटा कारोबार करते थे। उनका बेटा अमन गुप्ता उर्फ मोनू (25) सहज जनसेवा केंद्र चलाता था। मंगलवार रात करीब 12 बजे दोनों बाइक से शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहे थे। तुर्कवलिया गांव के मोड़ पर पहुंचते ही किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। ग्रामीणों के अनुसार, हादसे में खनन कार्य में लगा डंपर शामिल था। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पीपीगंज पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीसीटीवी कैमरों की मदद से दुर्घटना करने वाले वाहन का पता लगाया जा रहा है।

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