{"_id":"6addbd37d1661770c70adffa","slug":"video-rajya-sabha-mp-dr-radha-mohan-das-agrawal-addresses-gorakhpur-physio-conclave-2026-10-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: फिजियो कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं और फिजियोथेरेपी पर हुई चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: फिजियो कॉन्क्लेव में स्वास्थ्य सेवाओं और फिजियोथेरेपी पर हुई चर्चा

अनुराग रंजन

Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 PM IST Updated Sun, 25 Oct 2026 01:56 PM IST







Link Copied



गोरखपुर के एक होटल में आयोजित फिजियो कॉन्क्लेव को मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने संबोधित किया। इस अवसर पर डॉ. एससी कौशिक, डॉ. बीबी त्रिपाठी, डॉ. बृजेश पाठक और डॉ. केके शर्मा भी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन